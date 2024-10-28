Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in temellerinin türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, topyekun mücadele verilerek atıldığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu mücadelenin her aşaması, eşsiz kahramanlık destanlarıyla doludur ve bugün bizlere, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakma imkanı sunan bir Cumhuriyet armağan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük ruhu, ülkemizi parçalamak ve milletimizin iradesini zayıflatmak isteyen tüm tehditlere karşı en güçlü dayanağımız olmuştur. Bugün de bu aziz ruh, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölünmez bir bütün olarak yaşatma kararlılığımızın temelidir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak bir ve beraber yaşama azmini sürdüreceğiz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği ‘Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti daima ilerleyecek ve uygar dünyanın onurlu bir üyesi olarak, benimsediği evrensel değerleri yaşatmaya devam edecektir. Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da seyir halindeki kağıt yüklü TIR, yandı; o anlar cep telefonu...
        Diyarbakır'da seyir halindeki kağıt yüklü TIR, yandı; o anlar cep telefonu...
        Otomobilinin tavanına bağladığı 6 çuval pamukla trafikte seyretti; o anlar...
        Otomobilinin tavanına bağladığı 6 çuval pamukla trafikte seyretti; o anlar...
        Diyarbakır'da dini nikahlı karısını öldüren kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da dini nikahlı karısını öldüren kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti
        Dini nikahla yaşayıp ayrıldığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
        Dini nikahla yaşayıp ayrıldığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
        Amedspor'da olağanüstü kongre kararı
        Amedspor'da olağanüstü kongre kararı