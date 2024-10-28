Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in temellerinin türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, topyekun mücadele verilerek atıldığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin her aşaması, eşsiz kahramanlık destanlarıyla doludur ve bugün bizlere, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakma imkanı sunan bir Cumhuriyet armağan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük ruhu, ülkemizi parçalamak ve milletimizin iradesini zayıflatmak isteyen tüm tehditlere karşı en güçlü dayanağımız olmuştur. Bugün de bu aziz ruh, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölünmez bir bütün olarak yaşatma kararlılığımızın temelidir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak bir ve beraber yaşama azmini sürdüreceğiz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği ‘Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti daima ilerleyecek ve uygar dünyanın onurlu bir üyesi olarak, benimsediği evrensel değerleri yaşatmaya devam edecektir. Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."