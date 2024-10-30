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        Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden kadının ölümünde ihmal iddiası

        Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden genç kadının ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:22 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:22
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        Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden kadının ölümünde ihmal iddiası
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        Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden genç kadının ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

        İddiaya göre, 20 yaşındaki Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı olmak için merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye gitti.

        Ameliyat için yatışı yapılan genç kadın, serum takılmasının ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Sakallı, aynı hastanede yoğun bakıma alındı.

        Sakallı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sakallı'nın cenazesi merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında toprağa verildi.

        Genç kadının ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

        Baba Şehmus Sakallı (48), taziyeevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 5'i kız 7 çocuk babası olduğunu belirterek, ön lisans mezunu kızı Damla'nın geniz eti ameliyatı olmak için bazı hastanelere başvurduğunu söyledi.

        Bazı hastanelerin riskli olduğunu belirterek ameliyatı kabul etmediğini anlatan Sakallı, şöyle konuştu:

        "Bu hastane ameliyatı kabul etti. 'Riski alıyoruz, ameliyatı yaparız.' dediler. 80 bin lira ödedik. Hemşireler ameliyat öncesi serum taktılar. Kızım hemen simsiyah oldu. Hemşireler bir şey yok dediler, kızımı yoğun bakıma aldılar ama kalbi durmuş zaten, ölmüş. Kızım saat 08.30'da ölmüştü, bize umut verdiler, 'İyi' dediler, gece 'Kızınız öldü.' dediler. Cenazemizi aldık. Şikayetçiyiz."

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