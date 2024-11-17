Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekiplerince, yaşlı bir vatandaşın aracını ve değerli eşyalarını silah zoruyla gasbeden, hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan ve kablo çalan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.