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        Diyarbakır'da trenin çarptığı otomobilde hasar oluştu

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde trenin çarptığı otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 21:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:20
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        Diyarbakır'da trenin çarptığı otomobilde hasar oluştu
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde trenin çarptığı otomobilde hasar oluştu.

        Batman-Diyarbakır seferini yapan yolcu treni Bağıvar mevkisindeki hemzemin geçitte M.E'nin kullandığı 34 PF 4666 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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