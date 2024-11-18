Diyarbakır'da trenin çarptığı otomobilde hasar oluştu
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde trenin çarptığı otomobilde hasar oluştu.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde trenin çarptığı otomobilde hasar oluştu.
Batman-Diyarbakır seferini yapan yolcu treni Bağıvar mevkisindeki hemzemin geçitte M.E'nin kullandığı 34 PF 4666 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.
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