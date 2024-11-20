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        Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı

        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimince, rehber öğretmenler ve idarecilere yönelik olarak düzenlenen "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:43
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        Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı
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        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimince, rehber öğretmenler ve idarecilere yönelik olarak düzenlenen "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Aydın Polat, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, koruyucu aile hizmetinin önemine değindi.

        Kuruluş bakımında kalan her çocuğun bir aileye olan ihtiyacı olduğunu ifade eden Polat, "Bu hizmetin tanıtılmasında ve koruyucu aileye çocuk yerleştirme sayısının artırılmasında rehber öğretmenlerin ve milli eğitim camiasının üstlendiği rol önemli. Çocukların aile ortamında büyümesini destekleyen koruyucu aile modelinin yaygınlaşması adına önemli bir farkındalık oluşturması hedeflenmektedir." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 346 rehber öğretmene verilmek üzere planlanan eğitim, 5 oturumda ve 4 gün boyunca devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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