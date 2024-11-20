Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimince, rehber öğretmenler ve idarecilere yönelik olarak düzenlenen "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Aydın Polat, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, koruyucu aile hizmetinin önemine değindi.

Kuruluş bakımında kalan her çocuğun bir aileye olan ihtiyacı olduğunu ifade eden Polat, "Bu hizmetin tanıtılmasında ve koruyucu aileye çocuk yerleştirme sayısının artırılmasında rehber öğretmenlerin ve milli eğitim camiasının üstlendiği rol önemli. Çocukların aile ortamında büyümesini destekleyen koruyucu aile modelinin yaygınlaşması adına önemli bir farkındalık oluşturması hedeflenmektedir." dedi.