Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi açıldı Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:50 facebook

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