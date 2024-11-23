Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi açıldı
Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Diyarbakır Sanat İnisiyatifi tarafından merkez Sur ilçesindeki Zerzevan Konağı'nda açılan sergide, kentin farklı yüzlerini ve hikayelerini sanat yoluyla ifade etmeyi amaçlayan 7 sanatçının eserleri yer alıyor.
Şehrin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
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