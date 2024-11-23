Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi açıldı

        Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Diyarbakır Sanat İnisiyatifi tarafından merkez Sur ilçesindeki Zerzevan Konağı'nda açılan sergide, kentin farklı yüzlerini ve hikayelerini sanat yoluyla ifade etmeyi amaçlayan 7 sanatçının eserleri yer alıyor.

        Şehrin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları...
        GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları...
        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA muhabirine fotoğraf dalında ödül
        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA muhabirine fotoğraf dalında ödül
        Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi kavgası kamerada: 1 yaralı
        Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi kavgası kamerada: 1 yaralı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Diyarbakır'da fabrika açılışında konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Diyarbakır'da fabrika açılışında konuştu:
        Bakan Kacır: GAP Hassas, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluştura...
        Bakan Kacır: GAP Hassas, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluştura...
        Diyarbakır'da "Ekonomide Kadın Çalıştayı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Ekonomide Kadın Çalıştayı" düzenlendi