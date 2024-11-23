Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, öğretmenliğin, sevgiden gücünü alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörüyle icra edilen, toplumların geleceğini şekillendiren en kutsal mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin fedakarca çalışarak öğrencilerin kalplerine başta sevgi ve saygı olmak üzere tüm insani değerleri nakşettiğini kaydeden Zorluoğlu, öğretmenlere minnettar olduklarını aktardı.