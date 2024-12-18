Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu

        Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

        Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kızından haber alamayan annenin emniyete kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk bulunmuştur." bilgisine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıklaması
        Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıklaması
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 12 yaşındaki Ecrin kayıp; anne: Narin'den sonra psikolojim bo...
        Diyarbakır'da 12 yaşındaki Ecrin kayıp; anne: Narin'den sonra psikolojim bo...
        Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
        Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
        Ziya Gökalp ölümünün 100. yılında memleketi Diyarbakır'da anıldı
        Ziya Gökalp ölümünün 100. yılında memleketi Diyarbakır'da anıldı
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "epidural" doğum...
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "epidural" doğum...
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden "medikal firma yetkililerinin ameliyatla...
        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden "medikal firma yetkililerinin ameliyatla...
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu