GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk bulunmuştur." bilgisine yer verildi.

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