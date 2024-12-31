Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, burada yaptığı açıklamada her zaman işçilerin yanında olduklarını söyledi.

        Dayanışma ve inançla bu süreci birlikte atlatacaklarını belirten Keskin, şunları kaydetti:

        "Sizler haklı ve onurlu bir duruşun temsilcilerisiniz. Bu süreçte yalnız olmadığınızı unutmayın. Haklarınızı sonuna kadar savunmak için, birlikte mücadele edeceğiz. Hukuki yollarla, adalet arayışınızı sürdürerek sesinizi daha fazla kişiye duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu haksızlığın, tarihin tozlu sayfalarında bir utanç vesikası olarak yer alacağına inanıyoruz. Bugünler geçecek. Hak ettiğiniz gibi emeğimizin karşılığını alacağınız ve haklarınızın teslim edileceği günler mutlaka gelecek. Sizlerin mücadelesi sadece kendiniz için değil aynı zamanda gelecek nesiller için de büyük bir anlam taşıyor. Her zaman yanınızdayız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi
        Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yeni yıl mesajı yayımladı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yeni yıl mesajı yayımladı
        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı
        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı
        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
        Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
        Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak