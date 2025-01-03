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        CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:55
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        CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da basın mensupları ile bir araya geldi.

        Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, süreci yakından takip edeceklerini belirten Tanrıkulu, "Başladığı belirtilen görüşmelerin evrileceği bir süreç varsa bunun çok doğru bir biçimde kurgulanması, şeffaf olması ve neyin ne zaman ne kadar yapılacağı konusunda azami bir mutabakatın sağlanması lazım. Olası bir olumsuz gelişmenin yaratacağı travma, önceki süreçlerden daha ağır olmasın. Bu nedenle Diyarbakır'dan tarihi bir sorumlulukla bu uyarıyı yapmak istiyorum." dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili tutumunun açık olduğunu dile getiren Tanrıkulu, "Partimiz bu konuda yapıcı bir diyalogdan yana tutum sergilemektedir." ifadesini kullandı.

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