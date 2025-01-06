Çınar'da okullara spor malzemesi desteği sağlandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde taşımalı eğitim verilen 46 okula Kaymakamlığın desteğiyle spor malzemesi dağıtıldı.

Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Zikrullah Erdoğan'ın desteğiyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ilçede spor faaliyetlerine ilginin arttırılması amacıyla taşımalı eğitim verilen 46 okula spor malzemesi dağıtıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda malzemenin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kaymakam Erdoğan, spor ekipmanı ihtiyacı olan okulların ihtiyacını gidermek ve gençleri spora yönlendirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ihtiyaçları bizim için önceliktir. Onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Gerek spor gerekse okullarımızda başlattığımız bilim ve teknoloji çalışmalarıyla ilçemizin her köşesine dokunmaya devam edeceğiz. Devlet olarak bunun için buradayız."