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        Göç yolculuğuna katılmayan leylek "Dicle"ye tedavisinin yapıldığı merkez yuva oldu

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da yaralı bulunan, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılmasına rağmen göç yolculuğuna katılmayan leylek "Dicle"ye, sağlığına kavuştuğu merkez yuva oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:14
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        Göç yolculuğuna katılmayan leylek "Dicle"ye tedavisinin yapıldığı merkez yuva oldu
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da yaralı bulunan, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılmasına rağmen göç yolculuğuna katılmayan leylek "Dicle"ye, sağlığına kavuştuğu merkez yuva oldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kentte 2020'de kurulan merkez, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan farklı türlerde onlarca yaban hayvanına, ameliyathaneler, rehabilitasyon merkezleri, gözlem ve karantina odalarında hem tedavi hizmeti sunuyor hem de ev sahipliği yapıyor.

        Yaz aylarında Dicle Vadisi'nde kırsal alanda vatandaşlarca yaralı bulunan bir leylek de DKMP Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için merkeze getirildi.

        Veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından tedavisi yapılan leylek, göç zamanında doğaya salındı. Diğer leyleklerle göçe katılmayan kuşa, merkezde uygulamalı eğitim gören DÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından "Dicle" ismi verildi.

        Dicle Nehri ve vadisinde beslenme ihtiyacını gideren leylek, günün kalan zamanlarında uçma yetisini kaybeden ve koruma altında olan diğer leyleklerin bulunduğu alanın çevresinde geziniyor.

        Leylek "Dicle", veterinerler ve öğrenciler tarafından merkezin bahçesindeki direkte kendisi için yapılan yeni yuvasına alışmaya çalışıyor.

        - "Dicle bizi terk etmedi"

        Merkezin müdürü ve DÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Koçhan, AA muhabirine, merkezin doğada yaralanan, bakıma ve tedaviye muhtaç hale gelen yaban hayvanlarına hizmet sunduğunu söyledi.

        Dicle Vadisi'nde leyleklerin çok yoğun şekilde yaşadığını ifade eden Koçhan, "2024 yılında 39 leylek çeşitli yaralanmalara bağlı olarak getirildi. Bunlardan 3'ü öldü, 24'ü rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. Şu an merkezimizdeki 12 leylekten 'Dicle' ismini verdiğimiz leyleğimiz, göç mevsiminde bırakmamıza rağmen bizi ve merkezimizi terk etmedi." dedi.

        Koçhan, sürekli merkezin etrafında dolaşan "Dicle"nin bu ilgisine kayıtsız kalamadıklarını, onun için yuva yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bizi, Dicle Vadisi'ni ve kampüsümüzü çok sevdiğinden dolayı bu ismi uygun gördük. Normalde leylekleri bıraktığımızda hiçbiri dönmedi. Bu alışılmış refleksin dışında bir şey. 'Dicle' bizi terk etmedi. Ya bizi sevdi ya da arkadaşlarını bırakıp gitmek istemedi. Yaptığımız yuvaya alışma süreci var. Birkaç gün içerisinde yuvasına alışacağını düşünüyoruz."

        Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden Lale Nur Elagöz de yaban hayatını öğrenmek için 2 yıldır rehabilitasyon merkezine geldiğini belirtti.

        Elagöz, "Dicle'nin tedavisinde de buradaydım, doğaya salındığında da buradaydım. Dicle gitmemeyi, göçte diğer sürülere katılmamayı tercih etti. Buralarda geziniyor. Sürüsünü burası olarak benimsemiş olabilir. Rehabilitasyon süreci devam edenleri sürüsü olarak görüyor olabilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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