Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Diyarbakır'ın Kocaköy Kaymakamlığı, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 682 bin lira yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Kocaköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla aktarılan ek kaynak kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 3294 sayılı Kanun çerçevesinde yer alan ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek sağlandığı belirtildi.

İlçede bulunan 894 hanenin her birine 3 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon 682 bin lira yardım gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Destek ile ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ve diğer zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Kaymakamlığımız, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Yardımlar hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.