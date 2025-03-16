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        Diyarbakır'da "2. Kademe Badminton Antrenörlük Kursu" başladı

        Diyarbakır'da "2. Kademe Badminton Antrenörlük Kursu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:43 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:45
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        Diyarbakır'da "2. Kademe Badminton Antrenörlük Kursu" başladı
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        Diyarbakır'da "2. Kademe Badminton Antrenörlük Kursu" başladı.

        Seyrantepe Spor Kompleksinde açılan ve bir hafta sürecek kursa 15 ilden 35 antrenör adayı katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde uzman olarak görev yapan Türkiye Badminton Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Özgür Özdemir, antrenörlük kursunun Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğiyle açıldığını belirtti.

        Özdemir, "Birinci kademe antrenörlük belgesine sahip olan antrenör adaylarımız, ikinci kademe antrenörlük kursunda spor bilimi, beslenme ve antrenman metotlarıyla ilgili kişisel ve bilimsel gelişimlerini tamamlayacak. Eğitimden sonra ikinci kademe antrenör belgesini almaya hak kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

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