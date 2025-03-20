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        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:09
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        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından Sur, Silvan ve Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Bir Gün Değil Her Gün Farkındayız Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

        Programda, Sur Özel Eğitim Meslek Okulu ve farklı okullardan gelen down sendromlu öğrenciler, hazırladıkları şiirleri okudu, şarkılar söyledi ve çeşitli gösteriler sundu.

        Çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı Dr. Yağmur Güzel, özel gereksinimli bireylerin ruh sağlığı ve topluma kazandırılmasıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Ayrıca, etkinlik alanında özel gereksinimli öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı çeşitli ürünler sergilendi. Öğrencilerin yaptığı resimler, el işi çalışmaları ve çeşitli tasarımlar, davetlilerin beğenisine sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Özel Eğitim İl Koordinatörü Suzan Alkan Işık, etkinliğin temel amacının toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

        Özel gereksinimli bireylerin toplum içindeki yerini daha iyi anlamak, empati kurmak ve farkındalık oluşturmak için "Bir Gün Değil Her Gün Farkındayız Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda rehberlik araştırma merkezleriyle işbirliği içinde her ay farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Özel öğrencilerimiz için bu programlar büyük heyecan kaynağı. Kendilerini daha değerli ve ön planda hissediyorlar. Program akışında da aktif olarak yer alıyorlar, bu da onların özgüvenlerini artırıyor. Aynı şekilde velilerimiz için de önemli deneyim oluyor. Onları günlük sıkıntılarından bir nebze olsun uzaklaştırarak hem eğlendirmeyi hem de eğitici bilgiler sunmayı amaçlıyoruz."

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        Galeri
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