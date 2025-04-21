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        Diyarbakır'da kamu binaları ve çevresi, hükümlülerin yürüttüğü çalışmayla güzelleşiyor

        Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlülerden oluşturulan mobil ekip, geçen yıl 191 kurum ile çevresinde bakım ve onarım çalışması yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:27
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        Diyarbakır'da kamu binaları ve çevresi, hükümlülerin yürüttüğü çalışmayla güzelleşiyor
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        Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlülerden oluşturulan mobil ekip, geçen yıl 191 kurum ile çevresinde bakım ve onarım çalışması yürüttü.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında verilen denetimli serbestlik tedbir türüne göre hükümlülerle ilgili infaz ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

        Hükümlünün tedbir türüne göre belirlenen infaz yükümlülükleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan iyileştirme çalışmaları bir arada sürdürülüyor.

        İnfaz faaliyetlerini destekler mahiyette yürütülen iyileştirme çalışmalarında paydaş kurumların katkıları da büyük önem taşıyor.

        Hükümlülerin sosyal uyumlarının sağlanması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve boş zamanlarının yapılandırılması adına farklı kurs faaliyetleri planlanıyor.

        - Mobil ekip kurumlarda bakım ve onarım yapıyor

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in destekleriyle tedbir türlerine göre hükümlülere yönelik infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında verilen eğitimin ardından mobil çalışma ekibi oluşturuldu.

        Hükümlülerden oluşan ekipler, birçok kurum ve kuruluşun talepleri sırayla ele alınarak, geçen yıl 191 kurum ile çevresinde, boya/badana, ağaçlandırma, peyzaj, temizlik, nakliye, taşıma, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

        2024 yılından bu yana çalışmalarını yürüten ekipler bu yılın ilk çeyreğinde de kurumların boya, badana, temizlik, nakliye ve taşıma işlerinde gerekli desteği verdi.

        Özellikle yarıyıl tatilinde birçok eğitim kurumunun ve ramazan ayı dolayısıyla camilerin temizlik ve bakım işleri mobil ekip tarafından gerçekleştirildi.

        Bu alanlarda açılan kurslara katılan ve sertifika alan birçok hükümlü istihdama da kavuştu.

        Mobil ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu alanlara yönelik harcama kalemi kullanmasına gerek kalmadığından bu sistem ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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