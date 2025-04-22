Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden kırsaldaki çocuklara "23 Nisan" sürprizi

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da jandarma ekipleri sürpriz ziyaretleriyle Kulp ilçesindeki çocukların yüzünü güldürdü.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, geçen ay bir eğitim programı için Kulp ilçesinin kırsal Kayahan Mahallesi'ne gitti.

Kayahan İlköğretim Okulu'nu da ziyaret eden jandarma ekiplerinden öğrenciler, voleybol oynayabilecekleri saha ve top istedi.

Öğrencilerin talep ettiği malzemeleri temin eden jandarma ekipleri, Kayahan İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Çocukların coşkuyla karşıladığı ekipler, okulun bahçesinde direk ve filelerle voleybol sahası oluşturdu ve çocuklarla maç yaptı.

Öğrencilerle okulun bahçesinde boyama etkinliği yapan, onlara askeri araçları tanıtan ekipler, top, balon ve çeşitli hediyeler vererek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

- "Öğrencilerle çok güzel bir etkinlik oldu"

Okul Müdürü Alper Karaçöl, AA muhabirine, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından ekiplerin okullarını ziyaret ederek, öğrencilerin taleplerine göre hediye getirdiğini söyledi.