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        Diyarbakır'da "Anneler Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı

        Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleri, okul destek projesi ile sosyal ve ekonomik destek programlarından faydalanan çocukların anneleri için etkinlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:43
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        Diyarbakır'da "Anneler Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı
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        Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleri, okul destek projesi ile sosyal ve ekonomik destek programlarından faydalanan çocukların anneleri için etkinlik yaptı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, merkez Sur ilçesindeki bir kahvaltı salonunda bir araya geldiği annelere karanfil, çocuklara da oyuncak verdi.

        Anneler, daha sonra merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Şehitlik ziyaretine katılan AK Parti İl Başkanı Ömer İler de burada Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

        Şehitlik ziyaretinin ardından gezi için Eğil ilçesine götürülen anneler, buradaki Dicle Baraj Gölü'nde tekne turuna katıldı.

        Annelere çeşitli hediyeler veren Polat, annelerle anlamlı bir günü birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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