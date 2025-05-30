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        Aşçı adayı kız öğrenciler, her gün 150 kişiye yemek yapmak için tezgahın başına geçiyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da aşçı adayı kız öğrenciler, her gün 150 kişiye yemek yapmak için tezgahın başına geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:12
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        Aşçı adayı kız öğrenciler, her gün 150 kişiye yemek yapmak için tezgahın başına geçiyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da aşçı adayı kız öğrenciler, her gün 150 kişiye yemek yapmak için tezgahın başına geçiyor.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde sabahın erken saatlerinden itibaren kazanlarda kurum personeli ve öğretmenler için yemek yapıyor.

        Öğrenciler, okulun endüstriyel mutfağında haftanın 5 günü aldıkları uygulamalı eğitimlerle günlük 3 çeşit sıcak yemek ve çeşitli pastalar hazırlıyor.

        Okulun kafeteryasında öğrencilerin yaptığı 150 kişilik 3 çeşit yemek, kurum personeli ve öğretmenlere uygun fiyatla satılıyor.

        Yemeklerin satışından elde edilen gelirle öğrencilerin harçlığı çıkıyor, okula destek sağlanıyor.

        - Protokol ile kurum personeline yemek hizmeti

        Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onat, AA muhabirine, okulda 550 öğrencinin eğitim gördüğünü, 150'sinin yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim aldığını söyledi.

        Bu öğrencilerin hem meslek öğrendiklerini hem de mutfakta üretip sattıkları yemek ve pastadan gelir sağladıklarını dile getiren Onat, öğrencilerinin okul sıralarında aşçılığı öğrendiklerini anlattı.

        Onat, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimiz, mezun olunca rahat iş bulabilecek. İsteyen kendi iş yerini de kurabilecek. Öğrencilerimizin burada pratik kazanmasını sağlıyoruz. Öğrenciler, her gün saat 07.00'de okula geliyor ve yemekleri hazırlıyor. Ürettiğimiz yemekleri dışarıya göre daha uygun fiyata veriyoruz."

        Okul merkezi konumda olduğu için hazırladıkları yemeklerin satışında zorluk çekmediklerini dile getiren Onat, kendi öğretmenleri dışında protokol yaptıkları çeşitli kurumların personelinin de bu hizmetten yararlandığını anlattı.

        Her gün 12.00 ile 13.00 saatleri arasında yemeklerin satışını okulun kafeteryasında yaptıklarını belirten Onat, aşçı adayı kız öğrencilerin hazırladığı yemeklerin beğenildiğini söyledi.

        Yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Ceren Tuzcuoğlu Bilek de öğrencilere her alanda gerekli eğitimi verdiklerini söyledi.

        Öğrencilere dünya ve yöresel mutfak dersi de verdiklerini dile getiren Bilek, "Bazı öğrencilerimiz mutfak, bazıları pasta, bazıları da servis bölümünde çalışıyor. Bu okul, öğrencilerimiz için büyük bir şans. Öğrencilerimiz, donanımlı yetişiyor. Öğrencilerimiz, ileride her şeye hakim olarak mezun olacak." diye konuştu.

        - "Yöresel yemekleri ve dünya mutfağını öğreniyoruz"

        11. sınıf öğrencisi İlayda Bulut da çok sevdiği okulda aldığı eğitimle ileride aşçı olmak istediğini dile getirdi.

        Bulut, "Bu bölümde gelişmek istiyorum. Burada daha donanımlı yemek yapmayı öğreniyoruz. Bizi çok iyi yetiştiriyorlar. Yiyecek ve içecek bölümünde ders görüyoruz. Dünyaca ünlü yemekleri öğreniyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Gülçin Tedik de ileride kendi iş yerini açmak istediğini söyledi.

        Yemek sektöründe eğitim aldıkları için şanslı olduğunu ifade eden Tedik, "Diğer okullara oranla daha avantajlıyız. Önü açık olduğu için bu bölümü seçtik. Hayalim gastronomi bölümünü okumak ve oradan ilerlemek. Yöresel yemekleri ve dünya mutfağını öğreniyoruz. Bu bölümde kendimi geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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