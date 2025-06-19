Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi

Canlı müzik dinletisi ve ikramların yapıldığı etkinliğe Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar da katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler gündüz güneş gözlemi, kitap okuma, boya gibi çeşitli etkinlikler yaptı, akşam kurulan dev perdede aileleriyle sinema keyfi yaşadı.

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