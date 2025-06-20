Diyarbakır'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açık otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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