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        Diyarbakır'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:00
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        Diyarbakır'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açık otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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