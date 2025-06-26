Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çiftten biri öldü, diğeri yaralandı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin çarptığı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin çarptığı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, Gökçen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet T. (74) ve eşi Bınevş T'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hikmet T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, Bınevş T. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hikmet T'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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