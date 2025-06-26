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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çiftten biri öldü, diğeri yaralandı

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin çarptığı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:36 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:36
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çiftten biri öldü, diğeri yaralandı
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        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin çarptığı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, Gökçen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet T. (74) ve eşi Bınevş T'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hikmet T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, Bınevş T. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hikmet T'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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