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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni düzenlendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:53
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni düzenlendi
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Spor Adası'nda düzenlenen Tıp Fakültesi 53. Dönem Mezuniyet Töreni'nde öğrenciler kep attı.

        Bazı öğrencilerin boyunlarında Filistin atkısı taşıdığı törende "Özgür Filistin" sloganı atıldı.

        Öğrencilerin dövizlerle Gazze'deki insanlık dramına dikkati çektiği törende, "Önce vicdan sonra diploma, sağlıklı bir dünya için ilk reçetemiz: Özgür Filistin" ve "Filistin bizim onurumuzdur" yazılı pankartlar yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, öğrencilerle bu anı paylaşmanın kendisi için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu belirtti.

        Dicle Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalık olduğunu dile getiren Eronat, "Ama daha ötesi, bu ayrıcalığı insanlık için kullanabilmektir. Hepinizi sevgiyle, gururla ve büyük bir inançla uğurluyorum. Yolunuz açık, vicdanınız rehberiniz, başarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul da mezun olan öğrencilerin bilginin yanı sıra vicdanla donanmış bireyler olarak aralarından ayrıldıklarını kaydetti.

        Ertuğrul, "Filistin'de yaşananlar karşısında sessiz kalmak, bilginin ruhunu kaybetmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Törene DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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