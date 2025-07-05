Diyarbakır'ın 3 ilçesinde ormanlık ve tarım alanlarında çıkan yangınlar söndürüldü

Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü.

Lice ilçesinin kırsal Kıyı ve Kutlu mahalleleri, Dicle'nin kırsal Koru Mahallesi ile Hazro'nun kırsal Ülgen Mahallesi'nde tarımsal ve ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde ormanlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

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