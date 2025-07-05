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        Diyarbakır'ın 3 ilçesinde ormanlık ve tarım alanlarında çıkan yangınlar söndürüldü

        Diyarbakır'ın Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde ormanlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:49 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:49
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        Diyarbakır'ın 3 ilçesinde ormanlık ve tarım alanlarında çıkan yangınlar söndürüldü
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        Diyarbakır'ın Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde ormanlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

        Lice ilçesinin kırsal Kıyı ve Kutlu mahalleleri, Dicle'nin kırsal Koru Mahallesi ile Hazro'nun kırsal Ülgen Mahallesi'nde tarımsal ve ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerlerine Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü.

        Yangınlarda, yaklaşık 281 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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