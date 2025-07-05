Diyarbakır'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı

Polis, kavga eden kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kardeşler tarafından silahla açılan ateş sonucu, dönerci dükkanında çalışan döner ustası M.E. (29) ile müşterilerden M.B. (34) yaralandı.

İlçedeki Sanayi Sitesi'nde 2 kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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