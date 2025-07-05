Diyarbakır'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı.
İlçedeki Sanayi Sitesi'nde 2 kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kardeşler tarafından silahla açılan ateş sonucu, dönerci dükkanında çalışan döner ustası M.E. (29) ile müşterilerden M.B. (34) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavga eden kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.
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