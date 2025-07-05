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        Diyarbakır'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 18:07 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:07
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        Diyarbakır'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı.

        İlçedeki Sanayi Sitesi'nde 2 kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kardeşler tarafından silahla açılan ateş sonucu, dönerci dükkanında çalışan döner ustası M.E. (29) ile müşterilerden M.B. (34) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kavga eden kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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