Srebrenitsa soykırımı kurbanları, Diyarbakır'da düzenlenen sergiyle anıldı

11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü dolayısıyla Valiliğin koordinesinde, Anadolu Ajansı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30. yılında Diyarbakır'da resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

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