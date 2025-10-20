Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Çermik'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:18
        Çermik'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programda, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, kamu kurum temsilcileri, ilçenin 77 kırsal ve 4 merkez mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

