Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yüzme etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Spor Kompleksi Yüzme Havuzunda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelli bireyler, yüzme antrenörü Mehmet Yazar eşliğinde yüzme keyfi yaşadı.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, çocuk ve gençlerle sohbet etti, onlara madalya verdi.

Öztekin, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Çocuk ve gençlerin yüzme keyfi yaşadıkları için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Öztekin, şunları kaydetti:

"Özel öğrencilerimize yüzme antrenörlerimizle eğitimler veriyoruz. Onların daha iyi bir şekilde yüzme eğitimi almalarını sağlıyoruz. Sporcularımız da sürekli müsabakalarda yer alıyorlar. Onlara her yerde olduklarını ve başarabileceklerini öğretmeye çalışıyoruz. En büyük engel 'yapamıyorum' demektir. İnsan istediğinde her şeyi yapabilir. O nedenle 'engel yok' diyoruz. Bundan sonra da engellilerimizi daha görünür kılmak ve daha güçlü olmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız."