Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Güneydoğu'daki fıstık üreticileri birliklerinin başkanları Diyarbakır'da bir araya geldi

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki fıstık üreticileri birliklerince Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda talepler dile getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:33 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu'daki fıstık üreticileri birliklerinin başkanları Diyarbakır'da bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki fıstık üreticileri birliklerince Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda talepler dile getirildi.

        Gastro İnovasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya, Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği Celalettin Birtane, Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Akbaş, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan ve Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş ile birlik yöneticileri katıldı.

        Birlik başkanları adına basın açıklaması yapan Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Birtane, "Antep" ve "Siirt" fıstık çeşitlerinin geliştirilmesi için oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini ve önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

        Birtane, bugünden sonra da aynı çabaları daha yoğun bir şekilde sürdüreceklerini ifade ederek, dünyada fıstık üretimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "İstatistiki verilere göre dünyada fıstık üretiminin yüzde 95'i ABD, İran ve Türkiye'de gerçekleşiyor. ABD üretimin yüzde 60'ını, Türkiye yüzde 20'sini sağlıyor. Türkiye'de üretimin yüzde 95'i fıstık tarımı için en elverişli iklim ve toprak yapısına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşmektedir. Katma değeri yüksek olan bu tarımsal faaliyet aynı zamanda sıcaklık ve kuraklığa dayanıklılık gibi unsurları itibarıyla da bölgemiz için oldukça stratejik bir üretim alanıdır."

        Bölgede küresel kuraklığın artacağı yönünde uzmanların uyarılar yaptığını belirten Birtane, bu kapsamda üreticiler olarak bazı talepleri bulunduğunu dile getirdi.

        Birtane, şunları kaydetti:

        "'Antep' ve 'Siirt' fıstık çeşitlerinin Türkiye ve bölge için stratejik ürün kapsamına alınmasını istiyoruz. Fıstık tarımına dayalı sanayinin gelişmesi için lisanslı depoculuk desteklenmelidir. İhracat payının dünya genelinde artırılması için gerekli tanıtımlar yapılmalıdır. Yeni kurulmuş ve kurulacak fıstık bahçeleri yıllık bakım, budama, ilaçlama, gübreleme ve toprak işleme gibi girdi maliyetlerine karşılık uzun faizsiz geri ödemeli kredi imkanları sağlanmalıdır. Fıstık yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere bedel karşılığı fıstık çöğürü (aşısız fidan) dağıtımı sağlanmalıdır. AR-GE ve yetiştiriciliğe dair her türlü yaygın eğitim çalışmaları artırılarak devam ettirilmelidir." ifadelerini kullandı.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Birtane, "Ekonomik gelişmenin temeli toplumsal barışa, demokrasiye, adalete, özgürlüklere, dayanışmaya ve huzura bağlıdır. TBMM çatısı altında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun tüm çalışmalarını canıgönülden destekliyoruz." dedi.

        Birtane, demokratik çözüm çabalarına destek veren tüm siyasi partilere ve sürece katkı sunan herkese şükran duyduklarını belirtti.

        Birlik başkanları, toplantının ardından Diyarbakır-Silvan kara yolunda üretim yapan bir fıstık üreticisini ziyaret ederek, daha verimli üretim için bilgilendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları
        Amed Sportif Faaliyetler'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları
        Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği
        Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği
        Diyarbakır'da Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı
        Diyarbakır'da Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı
        Kaymakam Özdemir miniklere oyuncak dağıttı
        Kaymakam Özdemir miniklere oyuncak dağıttı
        Yenişehir Belediyesi bilardo takımı ilk tur müsabakalarını birinci sırada t...
        Yenişehir Belediyesi bilardo takımı ilk tur müsabakalarını birinci sırada t...
        Diyarbakır'da Bizans dönemine ait 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçiri...
        Diyarbakır'da Bizans dönemine ait 690 sikke, 47 yüzük ve 26 obje ele geçiri...