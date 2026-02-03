Turizmde hedefini büyüten Diyarbakır bu yıl 2 milyon turisti ağırlamak istiyor

AHMET KAPLAN - Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların cazibe merkezlerinden olan Diyarbakır, bu yıl yerli ve yabancı 2 milyon turist ağırlamak istiyor.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve turistik mekana sahip Diyarbakır'a her geçen yıl turistlerin ilgisi artıyor.



Önceki yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin turistin ziyaret ettiği kent, geçen yıl yaklaşık 500 bin artışla 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı.



Her geçen yıl turizmin odağında yer alan Diyarbakır, bu yıl 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyor.



- "Herkesi bu güzel şehrimize davet ediyoruz"



Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine, Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık tarihiyle 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu söyledi.



Kentin doğal güzellikleri, tarihi ve inanç mekanları ve gastronomisiyle ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu belirten Tekin, bu kadar özelliği bir arada barındırmasına rağmen geçmişte yaşanan bazı olaylardan dolayı kentin turizmde hak ettiği noktada olmadığını anlattı.



Tekin, şunları kaydetti:



"Bölgede geçmişte yaşanan olaylardan kaynaklı Diyarbakır turizmde hiçbir zaman bir atılım gerçekleştiremedi çünkü Diyarbakır'ın birinci önceliği güvenlikti. Son birkaç yıldır bölgemizde ve Diyarbakır'ımızda sağlanan huzur ve güven ortamıyla bölgeye turistlerin gelişi artmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan huzur ortamı ve barış süreciyle Diyarbakır huzur ortamına kavuştu ve bunu da turizmdeki sayısal verilerde görüyoruz. Sağlanan huzur ortamıyla beraber bu sayı gittikçe de artmaya devam edecektir."



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ile Diyarbakır Valiliğince düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerle de kentin tanıtımına ağırlık verildiğini bildiren Tekin, bu tür etkinliklerle kentin turistlerin dikkatini çektiğini vurguladı.



Tekin, "Sağlanan huzur ortamıyla Diyarbakır'ımıza 2024'te 1 milyon 100 bin, 2025'te 1 milyon 600 bin turist geldi. Bu da gerçekten Diyarbakır'ın gezilmeye, görülmeye değer bir şehir olduğunu gösterdi. Diyarbakır için turizm anlamında 2026 yılında hedefimiz 2 milyon turist. Bu hedefe ulaşmak için de var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bu hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



Kente daha çok turist çekmek amacıyla "Diyarbakır Zamanı" mottosuyla hazırladıkları eylem planına değinen Tekin, şunları aktardı:



"'Diyarbakır Zamanı' mottomuzun bir logosu olacak ve insanların dikkatini Diyarbakır'a çekeceğiz. 'Diyarbakır Zamanı' demek güven ve huzur ortamı ile tarih demek. Diyarbakır'ın tarihini, gastronomisini yaşamak isteyen herkesi de bu güzel şehrimize davet ediyoruz. Diyarbakır açık hava müzesi. Diyarbakır 5 milyon turist ağırlayabilecek kapasitede. Yapacağımız çalışmalarla, projelerle ve yeni destinasyon noktalarıyla beraber bu 5 milyon hedefine uzun vadede ulaşacağız. Bu 5 milyona ulaşabilmemiz için de turizm altyapısını da güçlendirmemiz lazım. Bunu da yeni yapacağımız otellerle, yatırımlar ve projelerle bunu güçlendireceğiz."



- Kentte geçen yıl 672 bin kişi konakladı



Tekin, 2024'te 600 bin kişinin konakladığı kentte, bu rakamın 2025'te 672 bine ulaştığını bildirdi.



Kentte turizm işletme ve basit konaklama belgeli 8 bin 700 yatak kapasiteli 94 otelin bulunduğunu kaydeden Tekin, halihazırda inşaatı devam eden 3 otelin tamamlanmasıyla yatak kapasitelerinin 9 bin 150'ye ulaşacağını aktardı.



Tekin, "Toplamda 672 bin misafir ağırlamışız. Bunun 37 bine yakını yabancı, geri kalanı yerli turist." dedi.



Kentte en çok ziyaret edilen yerlere değinen Tekin, geçen yıl Zerzevan Kalesi'nin 370 bin, İçkale Müze Kompleksi'nin 200 bin ve Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi'nin de 105 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini sözlerine ekledi.

