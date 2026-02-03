6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin 11 sanığın cezası hukuka uygun bulundu

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 4 apartmana ilişkin açılan davalarda yargılanan 11 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 aydan 17 yıl 6'şar aya kadar değişen sürelerde verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Diyarbakır'da 411 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan depremlerde yıkılan binalarda kusurların tespitine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmalar "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 savcı tarafından yürütüldü.



Başsavcılık tarafından aralarında müteahhit ve arsa sahiplerinin de bulunduğu 9'u tutuklu, 5'i tutuksuz ve 5'i aranan 19 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameler, ağır ceza mahkemeleri tarafından kabul edildi ve sanıkların yargılanmalarına başlanıldı.



- Galeria Sitesi'nin tutuklu sanığı hastanede hayatını kaybetti



Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde depremde yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria B Blok'a ilişkin tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y.'nin 23 Ekim 2023'te Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.



Mahkeme heyeti, 22 Mart 2024'teki duruşmada oy birliğiyle 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y.'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.



Tutuklu sanık Sedat Eser 14 Ağustos 2024'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği için TCK'nın 64/1 maddesi atfıyla CMK'nın 223/8 maddesi gereğince davasının düşmesine karar verildi.



Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde yıkılan Dündar Apartmanı'nda 37 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik tutuklanan müteahhitler İlhami Dündar, Sercan Erbey ile tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya, 22 Aralık 2023'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.



Mahkeme heyeti, 22 Mart 2024'teki duruşmada oy birliğiyle tutuklu müteahhitler Dündar ve Erbey hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası, tutuksuz sanık Bozkaya'nın da beraatine karar verdi.



Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ali Korkut, Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan da 18 Ocak 2024'te Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.



Mahkeme heyeti, 24 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, oy birliğiyle 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık Meşe'nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine hükmetti.



Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nda 60 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu tutuksuz sanık müteahhit Sadullah Yoldaş, 9 Mayıs 2024'te Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.



Mahkeme heyeti, 26 Eylül 2024'teki duruşmada oy birliğiyle Yoldaş'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasını kararlaştırdı.



- Kararlar istinafta hukuka uygun bulundu



Söz konusu 4 davada sanık avukatlarının, ilk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf başvurusunu değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, istinafın reddi nedenlerinin bulunmadığını kararlaştırarak verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.



Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında verilen cezalar için Yargıtaya temyiz yoluna gitti.



- Serin-2 Apartmanı davası sürüyor



Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda yıkılan ve 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı'na ilişkin de tutuksuz sanıklar müteahhit Hüseyin B, statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B'nin 19 Nisan 2024'te Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.



Mahkeme heyeti, 14 Ekim 2024'te dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 10 Şubat'a erteledi.



Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.



- Müteahhit de enkaz altına kaldı



Merkez Yenişehir ilçesinde 48 kişinin hayatını kaybettiği Sözel Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturmada, müteahhit Celal İrkören'in de aynı binanın enkazı altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.



Bunun üzerine soruşturmada takipsizlik kararı verildi.







