Uzmanlardan obezitenin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik tavsiyeler

Diyarbakır'da 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla obezitenin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Asiltürk, obezitenin kalp sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.



Fazla kilonun kalbin iş yükünü artırdığını vurgulayan Asiltürk, bu durumun zamanla hipertansiyon, damar sertliği ve kalp krizi riskini yükseltebildiğini kaydetti.



Asiltürk, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin hem obeziteyi önlemede hem de kalp sağlığını korumada büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşları hareketli yaşam ve dengeli beslenmeye davet etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. İhsan Solmaz da obezitenin vücutta sağlığı bozacak düzeyde aşırı yağ birikimi olarak tanımlandığını bildirdi.



Türkiye'de fazla kilolu ve obez birey sayısının giderek arttığına dikkati çeken Solmaz, obezitenin birçok kronik hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırladığına işaret etti.



Obezitenin diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp ve damar hastalıkları ile uyku apnesi gibi sağlık sorunlarına yol açabildiğini vurgulayan Solmaz, ayrıca boyun ve bel fıtığı ile diz kireçlenmesi gibi kas-iskelet sistemi problemlerinin de görülebileceğini aktardı.



Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin obeziteyle mücadelede büyük önem taşıdığını anlatan Solmaz, özellikle yüksek kalorili un ve hamur işi ürünlerin azaltılması gerektiğini kaydetti.



Haftada en az dört gün 45 dakika ya da haftanın her günü en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmasının önerisinde bulunan Solmaz, hastanın vücut kitle indeksine göre gerekli durumlarda medikal tedavi seçeneklerinin de uygulanabildiğini ifade etti.

