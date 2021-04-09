Siyasetçi Aldudak: "Türkiye'nin elini güçlendirecek olan Montrö Antlaşmasıdır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siyasetçi Aldudak: "Türkiye'nin elini güçlendirecek olan Montrö Antlaşmasıdır"

İHA

Siyasetçi Aldudak: "Türkiye'nin elini güçlendirecek olan Montrö Antlaşmasıdır"

Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak, modern soğuk savaşın yeni sahnesinin Ukrayna, Rusya, ABD ve NATO üçgeni olduğunu belirterek, Türkiye'nin elini güçlendirecek olan antlaşmanın Montrö olduğunu söyledi.
Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak, Türkiye’de boğazlardan geçişi düzenleyen Montrö Antlaşmasının gündeme gelmesiyle tansiyonun yükseldiği günlerde ABD'nin, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden Rusya’ya karşı savaş tatbikatına hazırlandığını aktardı. Aldudak, "Ülke coğrafi konumu gereği gelen bu kilit olma unsuru, ister istemez çatışmaların da tam göbeğine sürüklüyor Türkiye’yi. ABD ile RusyaÇin arasındaki 21. yüzyılın soğuk savaşında ilk karşılıklı somut adımlar yine Türkiye’nin yer aldığı coğrafyada atılıyor. Hem güneyde hem de kuzeyde. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de son derece önemli hamleleri var. Yapısal politikası zemininde 'Mavi Vatan', Libya ile yapılan anlaşma, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm. Bütün bunlar düşünüldüğünde bir şekilde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den dikkatini Karadeniz’e çekme boyutu gerçekçi bir değerlendirme olur. Elbette Karadeniz de önemli ama Doğu Akdeniz’deki bu politikaları çerçevesinde en azından Türkiye’nin hızını yavaşlatmak olarak da yorumlanabilir. Baktığımızda bu ihtilaflar belki doğrudan Türkiye ile ilgili çıkmamış olabilir. Ama Karadeniz’de Türkiye aleyhine bir takım tuzaklar gelişebilir. NATO burada daha çok donanma bulundurmak isteyebilir. Türkiye tabi Montrö’den dolayı buna gereken karşılığı verecektir. Bu tuzaklara karşı dikkatli olmak lazım çünkü sıcak bir savaş şu anda Batı tarafından daha fazla dillendiriliyor, teşvik ediliyor. Türkiye’nin elini güçlendirecek yine Montrö anlaşmasıdır” dedi.

"NATO yani ABD savaşın sırtını mi sıvazlıyor"
ABD'nin savaşın sırtını sıvazladığını aktaran Aldudak, "ABD Başkanı Joe Biden, hatırlayacağımız üzere, kısa bir süre önce, verdiği bir röportajda, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i ‘Katil’ olarak nitelendirmişti ve röportaj sonrasındaki tavırlarına ve röportajın geneline baktığımızda, bunun bir dil sürçmesi olmadığını görüyoruz. Biden, göreve gelir gelmez, Putin’e sert yüklendi. Öte yandan, Ukrayna’da çeşitli uzmanlar, Biden’ın bu sözlerinin Putin’i değil, Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkelerini hedef aldığını söylüyor. Zira, Biden, Putin karşısında böyle bir açıklama yaparak, Rusya’nın çevresindeki ülkelere, ‘Ben, Putin’le mücadeleye gireceğim. Sizler de ya benimle berabersiniz ya da bana karşısınız’ mesajını vermiş oldu. Ukrayna, NATO üyeliği hedefini Rusya’nın kendisini arka bahçesi olarak görmesine tepki ve güvence olarak masaya koyuyor. Biden, kendisinden önceki Donald Trump’tan farklı olarak, bu coğrafyada Kremlin yönetimine karşı etkin bir mücadele yürütülmesini savunuyor. Bu çerçevede, diğer ülkeleri de kendisiyle aynı çizgiye girmeye zorlamakta. Ukrayna satranç tahtasında yaşanan hareketlenmede heyecan verici ve rahatsız edici olan Bir diğer nokta ise, Biden’ın Zelensky ile olan görüşmesini bitirir bitirmez Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına karşı yoğun bir bombardıman başlatmasıdır. RusyaUkrayna krizinin tırmanması da Biden’ın bu hedefini kolaylaştırır. Diğer taraftan, Karadeniz’de tansiyonun yükselmesi, ABD’nin Karadeniz’de varlığını artırması konusunu gündeme getirecektir. Bu da, Türk boğazları konusunda Türkiye üzerinde bir baskının oluşmasına vesile olabilir. Bu çerçevede, Karadeniz Havzası’nda barış ve istikrarın olması, Türkiye’nin de milli menfaatleri açısından, hayati önemdedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: “Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti"
YEREL HABERLER Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: “Burası ...
Diyarbakır'ın yöresel yemekleri dünyaya tanıtılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın yöresel yemekleri dünyaya tanıtılacak
Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın ...
Kulp’ta afet bilinçlendirme eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Kulp’ta afet bilinçlendirme eğitimi düzenlendi
Kulp'ta Polis Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Kulp'ta Polis Haftası etkinlikleri
Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele ...
HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine ...
Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı çalan partinin kapısındayız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı çalan partinin ...
Kayapınar Kaymakamı Koç polislerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kayapınar Kaymakamı Koç polislerle bir araya geldi
Diyarbakır’da polislerden minik öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Diyarbakır’da polislerden minik öğrencilere sürpriz
Yenişehir’de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Yenişehir’de kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Sur ve Kayapınar ilçelerinde 250 bin ton asfalt serilecek
YEREL HABERLER Sur ve Kayapınar ilçelerinde 250 bin ton asfalt ...
Ergani’de Polis Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Ergani’de Polis Haftası etkinlikleri
Dicle Kaymakamlığı personel alım ilanı yayımladı
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamlığı personel alım ilanı yayımladı
Şampiyonluk için ipler Diyarbekirspor'un elinde
YEREL HABERLER Şampiyonluk için ipler Diyarbekirspor'un elinde
Şanlıurfalı çiftçi 'pivot' sulamayla yüzde 50 tasarruf sağladı
YEREL HABERLER Şanlıurfalı çiftçi 'pivot' sulamayla yüzde 50 ...
Vakaların arttığı Diyarbakır'da kurallar hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Diyarbakır'da kurallar hiçe sayıldı
Diyarbakır'da 'araç fiyatlarında manipülasyon' operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'araç fiyatlarında manipülasyon' ...
Diyarbakır Emniyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü video ile kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş ...
Diyarbakır’da araç alım satımında manipülasyon yapan iş yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da araç alım satımında manipülasyon yapan ...
Diyarbakır polisinden zırhlı araçlarla 'ay yıldız' gösterisi
YEREL HABERLER Diyarbakır polisinden zırhlı araçlarla 'ay yıldız' ...
Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 176’ncı yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının ...
3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Antalya Kemerspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Antalya Kemerspor: 0
Diyarbakır'da AK Parti'ye dev katılım: 400 kişi AK Parti'li oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da AK Parti'ye dev katılım: 400 kişi AK ...