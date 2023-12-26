Diyarbakır ilçeleri: Diyarbakır ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Güncel nüfus bilgilerine göre 1.804.880 nüfusa sahip olan Diyarbakır şehrimiz Türkiye'nin en kalabalık 12. şehridir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında yer alan şehir, verimli toprakları, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Diyarbakır ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en fazla ilçeye sahip olan ili olan Diyarbakır, özellikle son yıllarda turistik olarak ilgi görmektedir. Doğuda Batman ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya, kuzeyde Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeriyle komşudur. Şehrin merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca pek çok farklı medeniyetin geçiş bölgesinde bulunması itibariyle hem mimari yapı olarak hem de insanlar olarak farklı kültürleri bir arada barındırmaktadır. Binlerce yıl Arap, Ermeni, Kürt, Süryani, Türk, Yahudi ve Zaza halklarının iç içe yaşadığı Diyarbakır'da, bu kültürlerin birleşiminden gelen zengin bir yemek kültürü bulunmaktadır. Diyarbakır mutfağı genel olarak ağır yemeklerden oluşmaktadır. Diyarbakır ilinin 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin 4’ü merkez ilçedir. İşte, Diyarbakır’ın ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Bağlar

Kayapınar

Sur

Yenişehir

Diğer İlçeler:

Bismil

Çermik

Çınar

Çüngüş

Dicle

Eğil

Ergani

Hani

Hazro

Kocaköy

Kulp

Lice

Silvan

Diyarbakır'ın İlçeleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kalabalık illerimizden biri olan Diyarbakır'ın nüfusu tüm ilçe ve beldeler dağılmış durumda bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçesi Kayapınar, en az olduğu ilçesi ise Çüngüş ilçesidir. Şehrin yüz ölçümü 15.272 kilometrekaredir. Denizden yüksekliği ise 674 metre kadardır. Şehrin yaz aylarında sıcaklığı 46 dereceye kadar çıkmaktadır. Bu durum şehrin mimarisini de etkilemiştir. Şehirde düz damlı evler farklı bir görünüm sunmaktadır. Diyarbakır ilimizin 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan.

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Diyarbakır Merkez İlçeleri

Cumhuriyet döneminde 2 Eylül 1993'te büyükşehir unvanı kazanan Diyarbakır ilimiz pek çok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi yapıların bu denli fazla olmasının temel nedeni pek çok medeniyetin bir zamanlar bu bölgede hüküm sürmesinden gelmektedir. Farklı kültürlere ait yöresel lezzetler ve tarihi yapılar özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinden gezgin ve turistler bu tarihi yapılara şahit olmak için Diyarbakır ilimizi gezmektedir. Doğu ve batıyı birleştiren bir noktada Dicle Vadisine hâkim bir tepe üzerinde yer alan Diyarbakır’ın nüfusunun cinsiyetler içindeki dağılımı %50,47 erkek, %49,53 kadın şeklindedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok ilçeye sahip olan ili olan Diyarbakır’ın 4 merkez ilçesi bulunmaktadır. İşte, Diyarbakır’ın merkez ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Bağlar

Kayapınar

Sur

Yenişehir

Diyarbakır İlçeler Haritası

Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve sınıra olan mesafeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Görsel destek araçlarından en önemlisi şüphesiz ki haritalardır. Haritalar aracılığıyla Diyarbakır ilimizin komşu illerini, ilçelerin bulunduğu konumları ve yüz ölçümlerini görebiliriz. İşte, Diyarbakır merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü:

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