İslam alemi bir Ramazan ayına daha kavuştu. Bu mübarek ayda oruç ibadetinin yanı sıra Allah için yapılan ibadetler sıklaşıyor. Bu mübarek ayda Müslümanlar manevi bir iç huzura kavuşuyor. Peki, Diyarbakır iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? İşte, 2024 Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi...

DİYARBAKIR İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

2. GÜN |

12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05:07

12 Mart 2024 Salı iftar saati: 18:30

3. GÜN |

13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05:06

13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 18:31

4. GÜN |

14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05:04

14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 18:32

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5. GÜN |

15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05:03

15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 18:33

6. GÜN |

16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05:01

16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 18:34

7. GÜN |

17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 04:59

17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 18:35

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ

Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.

11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.