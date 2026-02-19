Canlı
        Diyarbakır İmsakiye 2026 - Diyarbakır'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Diyarbakır İmsakiye takvimi 2026: Diyarbakır'da ilk iftar vakti ne zaman?

        Diyarbakır İmsakiye takvimi yayınlandı böylece 2026 Diyarbakır sahur ve iftar saati belli oldu. 18 Şubat'ı, 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur yapıldı ve Ramazan ayı resmen başladı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından Diyarbakır'ın ilk iftar vakti araştırılıyor. Peki, Diyarbakır'da ilk iftar ne zaman? İşte, 2026 Diyarbakır iftar ve sahur saatleri

        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:36
        1

        Diyarbakır imsakiye takvimi yayımlandı ve Diyarbakır sahur vakti ile iftar saati 2026 yılı için netleşti. Diyarbakır sahur vakti ve imsak saati ile birlikte oruç vakti başlayacak. Vatandaşlar özellikle “Sahur kaçta?”, “Sahur ezanı kaçta okunuyor?” ve “Sahur kaçta bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. Diyarbakır Ramazan imsakiyesi sahur saatleri ve imsak vakti bilgilerini içerirken, akşam ise Diyarbakır iftar saati ile oruç ibadeti tamamlanacak. İşte Diyarbakır sahur ve iftar saatleri…

        2

        DİYARBAKIR İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Diyarbakır İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.37'de bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.10 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.24'te okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.36 olacak.

        DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        DİYARBAKIR İMSAKİYE 2026

        Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Diyarbakır İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan.

        Tüm Diyarbakır ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ORUÇ KAÇ GÜN TUTULACAK?

        2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu yıl Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.

        Başak Ergülen
