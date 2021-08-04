Dicle ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi kırsalında bulunan Aşağı Saklı mezrasına birkaç kilometre uzaklıkta çıkan yangın nedeniyle göğe dumanlar yükseldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını sıcaklığın ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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