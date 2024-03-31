Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Belediye başkanı kimdir? Diyarbakır Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Diyarbakır Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:02 facebook

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