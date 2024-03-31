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        Haberler Gündem Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Belediye başkanı kimdir?

        Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Belediye başkanı kimdir?

        Diyarbakır Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Diyarbakır Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:02
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        Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Belediye başkanı kimdir?
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        Diyarbakır BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Belediye Başkanlığını 490571 alınan oy ve %62.93 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazanmıştır.

        Diyarbakır Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Halkların Demokratik Partisi 14

        Adalet ve Kalkınma Partisi 2

        Saadet Partisi 1

        Diyarbakır BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MEHMET HALİS BİLDEN - AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CAFER PEKDEMİR - CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET ÇAKIR - İYİ Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FERDİ TANHAN - VATAN Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULAZİZ KIRKAN - BĞMSZ Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK - DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ ARTUN - DSP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DAVUT ŞANLI - TKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHAMMED SABIR FIRAT - SP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FARUK DİNÇ - HÜDAPAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA MALKOÇ - AB Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı LEYLA KARAKAYA - MP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN KAYA - HKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SİBEL ALTINTAŞ - TKH Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HİKMET KAPLAN - YENİDEN REFAH Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ KARA - MİLLİYOL Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHMUT TATAR - ZP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CENAP EKİNCİ - DEVA Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ŞEYHMUS ELÇİ - BTP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı UMUT ANAR - YTP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMETŞAH EREN - HAKPAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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