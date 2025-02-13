Diyarbakır’da çiftlikten kaçan deve kuşu kara yoluna girdi
Diyarbakır'da çiftlikten kaçan deve kuşu kara yoluna girince sürücüler hem şaşırdı hem de zor anlar yaşadı
Diyarbakır’da çiftlikten kaçan deve kuşu, kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Çiftlikten kaçan ve kara yolunda koşmaya başlayan deve kuşu, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sahibi A.Ö., deve kuşunu yakalamak için arabayla kovalarken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Deve kuşu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.