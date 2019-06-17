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Diyarbakır´da otopark görevlisine silahlı saldırı

DHA

Diyarbakır´da otoparkta görevli M. T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Diyarbakır

Olay, akşam saatlerinde 5 Nisan Mahallesi 870´nci sokaktaki meydana geldi. Sokakta bulunan kapalı otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler an M.T.´yi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. M.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre silahlı saldırıda ayrıca park haklindeki bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri, kaçan yüzleri maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SİLAH ÇEVRESİNDE POŞET İDDİASI

Bu arada silahlı saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli grubun, kovanların yere düşmemesi için silahın etrafına poşet bağladıkları iddia edildi.

 

 

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