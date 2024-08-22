Darı aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır ve net karbonhidrat oranı nispeten düşüktür; bu da onu sağlıklı, düşük karbonhidratlı bir diyete harika bir katkı haline getirir. 1 fincan (174 gram) pişmiş darı porsiyonu 2 gramdan fazla lif ve 39 gram net karbonhidrat içerir. Darı ayrıca fosfor, kalsiyum, magnezyum ve folat dahil olmak üzere çeşitli diğer vitamin ve mineraller bakımından da yüksektir.