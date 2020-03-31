Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Diziler neden yok? sorusu izleyicilerin gündeminde. Geçen haftadan itibaren dizilerin birçoğunun yeni bölümleri yayınlamamaya ve kanalların yayın akışlarından kaldırılmaya başladı. Normalde bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Baraj, Hekimoğlu ve Ramo da o diziler arasında yer alıyor. Peki diziler neden yok?

dizi

Dizilerin yeni bölümleri izleyicilerin gündeminde. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi gereken Baraj, Hekimoğlu ve Ramo yayınlanmayacak. İlk olarak geçen hafta bazı kanalların bazı dizilerde uyguladığı yeni bölümlerinin yayınlanmaması, bu hafta çoğu dizi için geçerli olacak. İşte dizilerin yayın tarihleri ile ilgili detaylar...

DİZİLER NEDEN YOK?

Dizilerin birçoğu tüm dünyada etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına tedbir olarak setlerini iptal ederek çekimlere ara verdi. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri de yayınlanmıyor. 

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Dizilerin yeni bölümleri için henüz bir tarih belirlenmedi. Ara verilen dizilerin çekimlerine, koronavirüs tedbirleri ortadan kalkıp hayat normale dönene kadar tekrar başlanması beklenmiyor. 

BARAJ, HEKİMOĞLU VE RAMO BU AKŞAM YOK

Bu akşam ekranlara gelen Baraj, Hekimoğlu ve Ramo da yeni bölümü yayınlanmayacak diziler arasında yer alıyor. Ancak sadece ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile TRT 1'de yayınlanan Tutunamayanlar dizilerinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Yıldızı 27. bölüm fragmanı: Bundan sonra babanız benim dünya ahiret arkadaşımdır! Kuzey Yıldızı yeni böl
TELEVİZYON"Bundan sonra babanız benim dünya ahiret ...
Yayın akışı 31 Mart 2020 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?
TELEVİZYONYayın akışı 31 Mart
Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta'da Elif ve Ezgi ayrıldı mı?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok?
Reyting sonuçları 30 Mart 2020! Pazar dizi reyting sonuçlarında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON30 mart reyting sonuçları!
Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare, Sancar'a kapıları kapatıyor! Sefirin Kızı son bölüm!
TELEVİZYONNare, Sancar'a kapıları kapatıyor
Survivor'da dün akşam kim kazandı? 30 Mart Survivor eleme adayları kimler?
TELEVİZYONSurvivor'da dün akşam kim kazandı?
Çukur Evde 2. bölümüyle bu akşam Youtube kanalında!
TELEVİZYONÇukur Evde 2. bölümü bu akşam Youtube'da
Gelinim Mutfakta puan durumu 30 Mart! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta puan durumu 30 Mart 2020
Zalim İstanbul bu akşam neden yok? Zalim İstanbul 37. yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONZalim İstanbul bu akşam neden yok?
Yasak Elma bu akşam neden yok? Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONYasak Elma bu akşam neden yok?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X