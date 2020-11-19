Dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefonda 86 kilogram atık ortaya çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiAjans Haberleri
ABONE OL

Dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefonda 86 kilogram atık ortaya çıkıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefon üretirken ise 86 kilogram atık ortaya çıktığını söyledi.

Dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefonda 86 kilogram atık ortaya çıkıyor
AA

Prof. Dr. Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın 21-29 Kasım'da "Görünmez Atık" temasıyla kutlanacağını anlattı.

Hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirme etkinlikleri yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, insanların ürünleri alıp kullandıklarını, ancak bu ürünlerin üretim sürecinde ortaya çıkan atıkları bilmediklerini vurguladı.

Karaosmanoğlu, atık ayak izlerinin iklim değişimine etkileri ve maliyetlerinin bilinmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki bütün insanlar görünmez atıkları azaltmak için harekete geçmeli. Atıklarımızı azaltmaz için insanlık olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Tüketirken görmediğimiz atıklar, üretimlerde tonlarca oluşuyor ve iklimimizi değiştiriyor. Ürünler hafif olsa da gerçek ağırlıkları, büyük bir dizüstü bilgisayar üretirken 1200, bir akıllı telefonda üretirken 86 kilogram atık ortaya çıkıyor. Atıkların önüne geçmek için üreticilerin, tüketicilerin, karar vericilerin hep birlikte hareket ederek görünmez atıkları azaltması için harekete geçmesi gerekiyor. Daha sürdürülebilir yaşamalı, sürdürülebilir üretim ve tüketim yapmalıyız. Tüketim davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Yaşamımızdaki ürünler için ömür uzatma, yeniden kullanma, onarım, kiralama, paylaşma, ikinci el satın alma, bilinçli satın alma, verimli kullanma-tüketim gibi kavramlar hep gündemimizde olmalı."

- "Alışverişte ihtiyaçlarımıza göre planlanmış miktarda ürünler satın alalım"

Görünmez atıkların günlük yaşantıda azaltılmasının önemli olduğunun altını çizen Karaosmanoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Ofisimizde kullandığımız kağıtları ikinci yüzlerini tekrar kullanmak için biriktirelim. Yazıcı kartuşlarını yeniden doldurup kullanalım, kendi kupamız ile çay, kahve içelim. Alışverişte ihtiyaçlarımıza göre planlanmış miktarda ürünler satın alalım. Etiketleri okuyarak, mümkünse ekoetiketli ürünleri seçelim. Daha az ambalajlı, mümkünse büyük boyutlu ve yeniden doldurulabilir ürünleri tercih edelim. Evimizde de tek kullanımlık ürünleri tercih etmeyelim, onaralım ve yeniden kullanalım. Kullanmaktan vazgeçtiğimiz giysi, mobilya, kırtasiye gibi ürünleri arkadaşlarımıza, derneklere verelim. Görünmez atıkları azaltırsak cebimize de katkı yaparız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İleti Yönetim Sistemi 1 Aralık'ta yürürlüğe giriyor - Haberler
TEKNOLOJİİYS için son 11 gün...Neler değişecek?
Sony Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri nelerdir?
TEKNOLOJİPlaystation 5 Türkiye fiyatı ve özellikleri
Tüketiciler 2030'da 5G'ye 31 trilyon dolar harcayacak! Haberler
TEKNOLOJİ10 yılda 31 trilyon dolarlık pazar!
Twitter'ın güvenliğinden artık o sorumlu! Haberler
TEKNOLOJİPentagon’dan Twitter’a...
Son dakika Bill Gates'ten dikkat çeken Korona öngörüsü: Eski günleri unutun!
TEKNOLOJİ'O eski günleri unutun!'
Uzaktan eğitimde hız problemi - Haberler
TEKNOLOJİUzaktan eğitimde hız problemi
Arçelik ve Turkcell'den iş birliği
TEKNOLOJİArçelik ve Turkcell'den iş birliği
Twitter'a da hikaye özelliği geldi! Twitter Fleets nedir ve nasıl kullanılır? Twitter Fleets ne zaman gelecek?
TEKNOLOJİTwitter'a da hikaye özelliği geldi!
Twitter Fleets nedir? Nasıl kullanılır? Haberler
TEKNOLOJİİşte karşınızda Twitter Fleets
Son Dakika: Huawei Honor'ı sattı! Haberler
TEKNOLOJİResmen sattı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X