Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşları Novak Djokovic ile Simona Halep, üçüncü tura yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya dördüncü gün maçlarıyla devam edildi.
Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, ikinci turda Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaştı. Toplam 2 saat süren maçta rakibini 6-3, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, adını üçüncü tura yazdırdı.
Djokovic, üçüncü turda 25 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile eşleşti.
4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 3 saat 46 dakika süren mücadelede Fransız Jeremy Chardy'yi 7-6, 6-4, 5-7, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yendi ve tur atlayan taraf oldu.
Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini ve 16 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic üçüncü tura çıkmayı başardı.
HALEP'E ÜÇÜNCÜ TURDA ZORLU RAKİP
Turnuvada geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, ABD'li Sofia Kenin'i 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvanın dışında bıraktı.
Toplam 2 saat 30 dakikalık zorlu bir mücadelenin ardından tur atlayan 27 yaşındaki Halep'in üçüncü turdaki rakibi, turnuvada 2003 ve 2017 yıllarında final oynayan 38 yaşındaki ABD'li sporcu Venus Williams oldu.
Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Serena Williams, dünya klasmanında 79. sırada yer alan Kanadalı Eugenie Bouchard'ı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova turnuvada yoluna devam etti.
WOZNIACKI'NİN RAKİBİ SHARAPOVA
Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon Caroline Wozniacki, üçüncü turda yarın 2008 yılının şampiyonu Rus Maria Sharapova ile karşılaşacak.
2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'in rakibi ise Avustralyalı Kimberly Birrell olacak.
Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu Roger Federer, Rod Laver Arena'da ABD'li Taylor Fritz, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Avustralyalı Alex de Minaur karşısında tur bileti arayacak.
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