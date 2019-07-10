İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic ile 21 numaralı seribaşı Belçikalı Goffin tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Novak Djokovic, 1 saat 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Roberto Bautista Agut-Guido Pella maçının galibiyle karşılaşacak.

RAKİBİ AGUT

23 numaralı seribaşı İspanyol Agut ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Arjantinli Pella tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Roberto Bautista Agut, 3 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da elde ettiği dereceyle kariyerinin en başarılı grand slam turnuvasını geçiren 31 yaşındaki Agut, yarı finalde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic'in rakibi oldu.