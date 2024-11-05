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        Haberler Gündem Teyit DMM'den sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin açıklama:

        DMM'den sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin açıklama:

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir" açıklaması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:42 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:42
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        'Cumhurbaşkanımızın böyle bir ifadesi yok'
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        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiğinin belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir." bilgisi verildi.

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        #DMM
        #haberler
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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