        Haberler Gündem Teyit DMM'den Suriye'nin gümrük düzenlemelerine ilişkin dezenformasyon açıklaması

        DMM'den Suriye'nin gümrük düzenlemelerine ilişkin dezenformasyon açıklaması

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye hükümetinin ithalata yönelik yaptığı ve hasat zamanına göre değişen aylık gümrük düzenlemelerini sadece Türkiye'ye yönelikmiş gibi yansıtan iddialar, dezenformasyon içermekte ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşımaktadır" açıklaması yaptı

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 18:08 Güncelleme:
        DDM'den Suriye gümrük açıklaması

        DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan Suriye hükümetinin ithalata yönelik yaptığı ve hasat zamanına göre değişen aylık gümrük düzenlemelerini sadece Türkiye’ye yönelikmiş gibi yansıtan iddialar, dezenformasyon içermekte ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşımaktadır. Suriye İthalat ve İhracat Ulusal Komitesi tarafından 2025’te alınan ve bazı art niyetli kesimlerce yeniymiş gibi sunulan kararlar, sadece Türkiye’ye özel bir uygulama olmayıp, tüm dünyadan yapılan ithalatı kapsamaktadır. İddiaların aksine, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde, ülkemiz ile Suriye arasındaki ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış göstererek 1 milyar 350 milyon dolar seviyesini aşmıştır. Rakamlar, ticari ilişkilerin sekteye uğramadığını, aksine ivme kazandığını açıkça ispat etmektedir. 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 1'inci Dönem Toplantısı ile beraberindeki İş ve Yatırım Forumu da iki ülke iş dünyasının mevcut potansiyeli daha da geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmiştir. Kamuoyunun, dost ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi hedef alan algı operasyonlarına ve kara propaganda faaliyetlerine karşı hassas olması; resmi verilerle ve açıklamalarla bağdaşmayan asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Evinde ölü bulundu
