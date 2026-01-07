Habertürk
Habertürk
        DMM, 'Sosyal Konut Projesi' ile ilgili iddiaları yalanladı

        DMM: Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemeleriyle ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, '500 bin Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 19:02 Güncelleme: 07.01.2026 - 19:02
        DMM, 'Sosyal Konut Projesi' ile ilgili iddiaları yalanladı
        DMM’nin sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, ‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreçleri tamamlanmış olup, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

