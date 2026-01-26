Habertürk
        DMM, Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlarla ilgili 'Türkçe talimat' iddiasını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi (DMM), 'Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 23:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:29
        'Türkçe talimat' iddiasına yalanlama
        DMM, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, ‘Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği’ iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Paylaşımda, “Söz konusu görüntülerin sınırlarımıza yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021 yılında paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu görüntüler Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

