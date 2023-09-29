Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Do Not Disturb konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi ve gerçek hikaye mi? Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

        Do Not Disturb konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb oyuncuları...

        Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb, gün itibariyle dijital medya platformu Netflix'te izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisindeki Ayzek karakterinin başrolde olduğu filmin oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm bilgileri derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çekimleri İstanbul'da Beyoğlu ilçesinde ve çeşitlik platformlarda gerçekleştirilen Do Not Disturb filmi, gün itibariyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Cem Yılmaz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları hakkında detayları derledik!

        2

        DO NOT DISTURB KONUSU NEDİR?

        Filmin hikayesi ise şöyle; yıllardır vapurlarda garson olarak çalışan Ayzek, pandeminin patlak vermesiyle işsiz kalır. Sonrasında bir otelin gece vardiyasında iş bulan Ayzek'in başına ilk geceden olmadık olaylar gelir.

        3

        DO NOT DISTURB OYUNCULARI KİMLER?

        Zafer Algöz

        Nilperi Şahinkaya

        Bülent Şakrak

        Ahsen Eroğlu

        Celal Kadri Kınoğlu

        4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        İstanbul Park kapışması
        İstanbul Park kapışması
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"